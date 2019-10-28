Южно-Сахалинск, , 05:35 — REGNUM Паром «Сахалин — 8», осуществляющий перевозки грузов и пассажиров на линии Ванино — Холмск, уходит в док до 20 января 2020 года. Перевозить пассажиров всё это время будет только один дизель — электроход — «Сахалин-9», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Еще один паром, «Сахалин-10», перевозит вагоны и опасные грузы и пассажиров на борт не берёт.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждое лето на морском вокзале в материковом Ванино (Хабаровский край) пассажиры, следующие на Сахалин, вынуждены ночевать на полу вокзала. На паромах не хватает мест. Два парома преклонного возраста, построены в 70-х годах прошлого века. В связи с тем, что паромы старые, им был изменен технический регламент — теперь вместо 120 пассажиров каждый берёт на борт не более 50. Ещё два новых парома для Сахалина строятся на Амурском судостроительном заводе. Первый планируют сдать в 2020 году.