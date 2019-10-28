Советская Гавань, Хабаровский край, , 04:24 — REGNUM Судоремонт Советской Гавани Хабаровского края, на которую недавно распространен режим «свободный порт Владивосток», окончательно похоронен. Последний рабочий док ушёл из города, с бывшего судоремонтного завода Министерства морского флота СССР «Якорь». Док продан в Приморье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последний док советско-гаванского судоремонта ушёл в Приморье Сергей Петров

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В советское время в Советской Гавани работали два мощных судоремонтных завода — «Якорь», обслуживающий гражданский флот, а также «Северный», относившийся к Минобороны СССР. В постсоветское время предпринимались неоднократные попытки возродить судоремонт, но они ни к чему не привели, кроме «освоения грандиозных бюджетов» и перерезания ленточек.

В итоге сегодня Советская Гавань окончательно лишилась отрасли, которая когда-то кормила тысячи жителей. Портовая зона города фактически не развивается, не смотря на распространение режима «свободный порт Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, Советско-Гаванский район оказался на грани коллапса. В IV квартале 2019 года в бюджет района ожидаются поступления в размере 173 млн рублей, а расходных обязательств у района на 345, 2 млн рублей. При этом на районе висит долг за уже потребленное топливо в размере 439,5 млн рублей. Раньше расходы на топливо для прохождения зимы северному району компенсировали краевые власти, теперь они отказываются это делать. Власти района обратились за помощью к губернатору Сергею Фургалу, но ответа пока не получили.