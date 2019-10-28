Иркутск, , 02:37 — REGNUM Арбитражным судом Иркутской области по иску подразделения Центробанка РФ был ликвидирован один из региональных банков, месяц назад лишённый лицензии. АО «ГринКомБанк» не стали проводить через процедуру банкротства, а сразу отправили на ликвидацию, дав на организационные мероприятия один год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

22 октября 2019 года суд огласил результативную часть, приняв решение «ликвидировать кредитную организацию АО «ГринКомБанк». Ликвидатором назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которой дали 12 месяцев на все процедуры. С банка была взыскана госпошлина в размере 6 тыс. рублей.

Вердикт суда вступил в силу со дня принятия, но может «быть обжалован в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области».

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Напомним, областной банк, созданный в 1990 году на базе отделения государственного «Агропромбанка», был лишён лицензии в середине сентября 2019 года. Этому предшествовало банкротство одного из акционеров, имеющего порядка 10% доли. В списке акционеров общества — жители Московской области, Москвы и Татарии. К моменту отзыва лицензии банк по размеру активов был на 410-м месте в РФ.