Москва, 28 октября 2019, 00:23 — REGNUM Роуминг на территории Евразийского экономического союза следует отменить. Так считает руководитель постоянной комиссии национальном собрании Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян.
По его словам, такую инициативу легко поддержат в парламенте Армении.
Инициативу отмены роуминга мобильных операторов для стран ЕАЭС выдвинул глава правительства Казахстана Аскар Мамин. В качестве обоснования инициативы Мамин отметил «каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции».
Напомним, 1 октября заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин сказал, что работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией близится к реализации.
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