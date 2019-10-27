27 октября 2019 | Время чтения 8 мин

О транзитном потенциале Севморпути, экспорте угля и борьбы Прибалтики за белорусские грузы – об этом и других актуальных темах транспортной отрасли России и приграничных стран в еженедельном обзоре ИА REGNUM.

Анна Мейзер, , 19:45 — REGNUM Борьба Севера и Юга

Порт Клайпеда Иван Шилов © ИА REGNUM

Российское правительство планирует создать государственного оператора по контейнерным перевозкам по Севморпути, который возьмет на себя риски по прохождению грузов в российских арктических водах. Об этом на этой неделе в интервью Bloomberg заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Такая мера, по его словам, необходима для того, чтобы повысить конкурентоспособность СМП.

«В результате затраты судоходных компаний должны быть ниже, чем при отправке груза по маршруту через Суэцкий канал, по крайней мере на первом этапе», — рассказал чиновник. Минвостокразвития уже работает над созданием оператора совместно со «Сколково». Как отмечает Крутиков, работа оператора продлится как минимум 10 лет, чтобы «перевозчики привыкли к инфраструктуре». Только после этого маршрут удастся сделать коммерческим.

В Bloomberg сообщают, что сегодня перевозка грузов по Севморпути примерно на 36% дороже, чем транспортировка продукции через Суэцкий канал, хотя северный маршрут существенно короче, чем южный. Севморпуть позволяет сократить время перевозки грузов в сравнении со маршрутом через Суэцкий канал в два раза.

При этом, как ранее в комментарии корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин, транспортировка грузов по СМП по-прежнему несет в себе определенные риски, и магистраль пока объективно не готова к регулярным перевозкам. Без ледовой проводки по СМП на данный момент суда могут ходить лишь около трех месяцев в году.

Сейчас Севморпуть для России выступает в первую очередь как один из главных федеральных проектов — дорога должна использоваться как транзитный маршрут, а также как путь для доставки сырья, добытого на Арктических территориях. При этом напомним, что согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

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Открыть дорогу для своих

Компания РЖД увеличила скидку на перевозку угля из Казахстана по территории России в сторону стран Прибалтики, а также в направлении Белоруссии с 50 до 60%. Такие условия вступили в силу будут действовать до конца 2019 года. Так РЖД «расчищает» путь для российского угля в сторону отечественных портов.

Ранее в интервью газете «Коммерсант» заместитель гендиректора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД Алексей Шило заявил, что монополист работает над тем, чтобы освободить российские порты от угля из других государств.

«Мы работаем над тем, чтобы наши порты освободить от углей других государств, например казахстанских. Исходя из того, как потоки эти идут по территории России, мы предложили для грузоотправителей Казахстана скидку, чтобы их уголь шел в Прибалтику, а параллельно ему на порты РФ шел уголь российских грузоотправителей», — заявил он. Еще в начале текущего года в РЖД сообщили, что объемы перевалки российского угля через иностранные порты вырастет. Увеличение объема экспорта угля по железной дороге в сторону иностранных портов связан с недостатком портовых мощностей для перевалки угля на территории России, а также с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка».

Также в начале 2019 года в РЖД заявили, что участникам рынка стоит «задуматься об альтернативных маршрутах», а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград. Сейчас спрос на перевалку угля в российских гаванях находится на довольно высоком уровне. Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе. Так, в Приморске Ленинградской области планируется создание нового порта с угольным терминалов, в порту Усть-Луга и Высоцке также ожидается расширение имеющихся угольных мощностей.

Скорость за большие деньги

ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн рублей, сообщила газета «Коммерсант»

РЖД Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Из этих средств 1,59 трлн рублей будет стоит участок от Петербурга до Москвы протяженностью 659 км. В три раза меньше — 530 млрд рублей — пойдет на создание дороги от Москвы до Нижнего Новгорода протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути). Около 30,6 млрд рублей будет потрачено на, а проектирование петербуржского участка. Внебюджетные инвестиции составят 1,695 трлн рублей, а 600 млрд рублей будут взяты из федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург еще в апреле текущего года. Предполагается, что время в пути от Петербурга до Москвы будет составлять 2 часа. При этом пассажиропоток между городами должен вырасти втрое, до отметки 33 млн человек в год. Кроме того, власти рассчитывают, что строительство дороги позволит динамичнее развиваться экономике как Петербурга, так и городов, находящихся между двух столиц.

На сегодняшний момент между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют 16 высокоскоростных поездов «Сапсан». Планируется, что время в пути на этих поездах по данному маршруту может быть сокращено на 30 минут — до трех часов.

Уголь поедет на Восток

Россия планирует увеличить поставки угля в Индию в шесть раз, до 28 млн тонн в год к 2025 году. Об этом заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев в ходе встречи во Владивостоке представителями индийских компаний, пишет Portnews.

«Индийская сторона готова поддерживать проекты по модернизации портовой инфраструктуры дальневосточных портов в рамках обеспечения транспорта угля в Индию. Представители «Восточного порта» также отметили готовность к поддержке подобных проектов», — заявил представитель АНО АПИ. Также шла речь о том, что индийскому бизнесу необходимо установить отношения с логистическими компаниями, представителями железных дорог и портов России. Министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан, заявил, что Индия заинтересована в совместных с Россией проектах по разработке коксующегося угля и намерена наращивать экспорт этого вида топлива из России, в частности, через Владивосток. В морских портах Дальневосточного бассейна по итогам первых трех кварталов 2019 года грузооборот увеличился на 5,2%, достигнув отметки 158,5 млн тонн. На сухогрузы пришлось до 100,7 млн тонн, рост составил 5,7%. Объем наливных грузов, проходящих через порты региона, увеличился на 4,4%, до 57,8 млн тонн. В частности, нарастили грузооборот порты Восточный — на 4,4%, до 54,6 млн тонн, Ванино — на 5,5%, до 23,2 млн тонн, Находка — на 4,5%, до 19,3 млн тонн, Владивосток — на 6,7%, до 16,6 млн тонн. Также объемы перевалки увеличилась в порту Де-Кастри — на 11,6%, до 10,1 млн тонн и порту Посьет — рост на 7,3%, до 5,9 млн тонн. Отрицательная динамика зафиксирована в порту Пригородное — объемы упали на 6,3% и составили 11,8 млн тонн.

Дхармендра Прадхан Ministry of Petroleum and Natural Gas

Транзит перевесил угрозу

Кабинет министров Литвы держит под контролем все риски, связанные с инвестициями белорусского предприятия по производству удобрений «Беларуськалий» и предпринимателя Игоря Удовицкого в погрузочные компании в порту Клайпеды. Об этом на минувшей неделе заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщило «Sputnik Литва».

Он подчеркнул, что «правительство не может, исходя из сомнительных предпосылок, принимать решения, которые препятствовали бы порту и Литовским железным дорогам получать доходы от белорусского транзита».

«Если есть риски для национальной безопасности, они должны быть идентифицированы, также представлены рекомендации, как их нивелировать, что и сделано», — сказал Сквернялис.

По его словам, «сомнительные предпосылки» не должны подрывать возможности Литвы иметь «достаточно большие поступления для государства и бюджета, для людей».

«Я говорю о значении этих грузов для Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского порта, а это огромная, большая часть доходов нашего государства, здесь эмоции или желание политиканствовать не могут этого заслонить», — подчеркнул глава правительства.Ранее члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Касчюнас обратились к Саулюсу Сквернялису с просьбой разобраться с белорусскими инвестициями в порт Клайпеды. Дело касалось потенциально возможной покупке белорусским Терминалом насыпных грузов акций литовской компании Nemuno terminalas.

Основная часть белорусского транзита следует как раз через Литву. При этом протяжении последних лет руководство Белоруссии неоднократно выражало публичное недовольство политикой Литвы, в частности, истеричной позицией прибалтийской республики насчет строительства Белорусской АЭС, и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Однако на практике грузы по-прежнему следуют через литовскую территорию.