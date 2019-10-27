Амстердам, , 10:01 — REGNUM В течении последнего года страховые компании в Голландии столкнулись с мошенничеством на общую сумму в 82 миллионов евро. За весь 2018 г. Центр по борьбе со страховой преступностью (ЦБС) выявил 12.879 случаев страхового мошенничества, против 11.540 случаев в 2017 г.

Однако несмотря на рост числа случаев страхового мошенничества, сумма выплат по ним снизилась. В 2017 г. она составляла в общей сложности 101 миллионов евро, что стало рекордом. В ЦБС указывают на то, что из-за мошенничества каждая голландская семья в среднем платит лишние несколько десятков евро страховой премии.

В этом году впервые обнародованы и данные, касающиеся страхового мошенничества со стороны юридических лиц, в частности, предприятий. В 2018 г. было рассмотрено 2.500 таких случаев. В 595 из них мошенничество действительно подтвердилось. В качестве примеров приводится поджог собственных строений или инсценировки ограбления и краж.

Представитель ЦБС рассказал журналистам, что некоторые мошенники готовы на очень многое, чтобы обмануть страховые компании. Так, один зубной врач отрезал себе палец, чтобы получить выплату по страховке от несчастного случая. Страховой компании он сообщил, что палец был отрезан в результате несчастного случая.

Впрочем, ЦБС указывает на то, что точно установить число случаев страхового мошенничества невозможно.