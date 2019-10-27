Киев, , 09:06 — REGNUM Украинский энергетический сектор экономики ждет довольно сильный удар после того, как власти Украины разрешили закупать уголь в Российской Федерации. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Мураев утверждает, что украинские власти разрешили закупку угля на территории Российской Федерации. Политик считает, что это большая ошибка, так как подобное решение нанесет «огромный вредоносный удар» по энергетической безопасности Украины.

Мураев пояснил, что в России уголь в основном добывают карьерным способом и по себестоимости это гораздо дешевле, чем добыча шахтным способом. Таким образом, закупки более дешевого российского угля сильно ударят по украинской горнодобывающей промышленности, в частности, по ее угольному сектору.

По оценкам Мураева, все это приведет к увольнению более чем 30 тыс. шахтеров. которые работают в государственном секторе и порядка 20 тыс. шахтеров, которые работают в частном секторе.

Далее Мураев утверждает, что все это так или иначе приведет к сокращению выработки электроэнергии на Украине, а это, в свою очередь, приведет к новым увольнениям. Некоторые города-спутники электростанций при их закрытиим могут остаться без тепла, которое поставляется за счет работы тепловых электростанций.