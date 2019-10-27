Москва, , 07:50 — REGNUM Дешевый уголь из России нанесет удар по экономике Украины и энергетической безопасности страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев на своем канале в YouTube.

Шахтеры skeeze

После разрешения покупать в Российской Федерации уголь бывший депутат записал видео-комментарий. По мнению Мураева эта мера может оставить без работы 50 тыс. шахтеров Украины.

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — сказал Мураев.

Напомним, в конце сентября бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.