Москва, 27 октября 2019, 07:50 — REGNUM Дешевый уголь из России нанесет удар по экономике Украины и энергетической безопасности страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев на своем канале в YouTube.
После разрешения покупать в Российской Федерации уголь бывший депутат записал видео-комментарий. По мнению Мураева эта мера может оставить без работы 50 тыс. шахтеров Украины.
Напомним, в конце сентября бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.