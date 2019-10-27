Луанда, 27 октября 2019, 06:39 — REGNUM Большой потенциал России в сфере высоких технологий отметила ангольский предприниматель Изабель душ Сантуш. Женщина-миллиардер по версии Forbes планирует инвестировать в соотвествующие отрасли РФ, сообщает 27 октября ТАСС.
Русская дочь бывшего президента Анголы высоко оценила возможности, предоставленные прошедшим в Сочи саммитом «Россия — Африка», и заявила о том, что саммит, равно как и прошедший ранее экономический форум, создают широкие возможности не только для диалога между Россией и Африкой, но и способствуют развитию отношений между странами на африканском континенте.
Как сообщало ИА REGNUM, в 25 октября в Сочи завершился первый саммит «Россия — Африка».