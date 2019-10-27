Москва, 27 октября 2019, 03:22 — REGNUM С 28 октября «Победа» повысит цены на международные рейсы на €5, а не на €25, как ожидалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также в сообщении говорится о том, что включение цены регистрации во все тарифы уничтожает философию «голого тарифа».
Напомним, с 28 октября по решению Московского городского суда авиакомпания «Победа» включит в тариф цену регистрации в зарубежных аэропортах.
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