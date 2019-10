Краснодар, , 02:34 — REGNUM По решению Арбитражного суда Краснодарского края британские издания The Telegraph и The Times, а также американский еженедельник The Nation обязаны возместить бизнесмену Олегу Дерипаске судебные издержки по делу о защите деловой репутации. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Сумма, которую Арбитражный суд Краснодарского края присудил выплатить бизнесмену составляет 54 тыс. руб.

Напомним, в сентябре Олег Дерипаска подал в отношении западных изданий иск о защите деловой репутации.

По заявлению представителей бизнесмена публикации The Telegraph, The Times и The Nation оказали влияние на Минфин США, который ввёл санкции против Дерипаски. По словам адвокатов, в опубликованных материалах использовались ложные сведения.