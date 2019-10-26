Тегеран, , 18:58 — REGNUM 25 октября представители Тебризской машиностроительной компании подписали контракт с членами сирийского правительства на сумму 30 млн долларов на поставку числового программного управления (ЧПУ) в течение 6 следующих лет. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Контакт является крупнейшим за всю историю Тебризской машиностроительной компании, известной также как Machine Sazi.

Генеральный директор иранского промышленного гиганта Насер Фараджзаде высоко оценил данную сделку, заявив, что она поможет иранской компании улучшить свои показатели.

Тебризский машиностроительный завод был основан в 1969 году. Основную часть его продукции составляют станки: токарные, фрезерные, сверлильные и шлифовальные.