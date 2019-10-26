Тегеран, , 18:09 — REGNUM 26 октября депутат Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Мохаммад Фейзи сообщил журналистам о том, что в ближайшем будущем между иранской провинцией Арбедиль и Азербайджаном будет построена железная дорога.

По сообщению иранского информационного агентства Mehr, в течение двух месяцев будут проведены исследования предполагаемого места строительства железнодорожных путей и будет произведена оценка стоимости проекта.

Депутат подчеркнул, что железная дорога уже нанесена на карту. Мохаммад Фейзи отметил, что железная дорога Ардебиль — Азербайджан будет играть важную роль в развитии отношений между двумя странами. Также новая транспортная артерия будет иметь ключевое значение для роста туризма в Ардебиль.