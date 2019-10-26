Тегеран, , 18:02 — REGNUM 26 октября директор по инвестициям Национальной иранской нефтяной компании Талин Мансурян заявила, что Иран планирует начать производство и экспорт сжиженного природного газа для того, чтобы увеличить прибыль своих месторождений. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По ее словам, Иран получает недостаточно прибыли от экспорта газа, поэтому инвестирование в производство в СПГ является единственным выходом из ситуации.

«Иран планирует создать 6 заводов по производству СПГ с производительностью 5000 000 тонн в год», — отметила Талин Мансурян.

Директор по инвестициям Национальной иранской нефтяной компании подчеркнула, что проекты строительства новых заводов будут осуществляться на деньги частных инвесторов, заинтересованных в получении прибыли от иранской добывающей промышленности.