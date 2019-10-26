Йошкар-Ола, , 16:46 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-сентября ввод жилья снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в республике за девять месяцев введено 2 634 квартиры общей площадью 210,1 тыс. кв метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

В сельской местности введено в эксплуатацию 78,4 тыс. кв метров жилья, что на 37,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Больше половины или 56,4% жилья введено за счет индивидуальных застройщиков — 997 жилых домов общей площадью 118,4 тыс. кв метров.

Причем в категории индивидуальной застройки, в которую теперь также входит строительство на территории участков для ведения садоводства, ввод жилья вырос на 34,9% по сравнению с данными за январь-сентября 2018 года.

За тот же период объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», включая строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом, в денежном выражении увеличился за девять месяцев текущего года на 54,2% при сравнении с показателем прошлого года. Всего выполнено работ на 14,954 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года в Приволжском федеральном округе введено в эксплуатацию 6,351 кв метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья увеличился на 6,5%. Наиболее значительный спад в сфере жилищного строительства наблюдается в Самарской области, темп ввода упал на 28,9% в январе — июне, в Кировской области показатель снизился на 25,6%, в Марий Эл — на 24%, в Оренбургской области — на 16,6% и в Саратовской области — на 15,7%.