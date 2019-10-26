Киев, , 16:21 — REGNUM Украина может получить 5−9 млрд гривен от легализации игорного бизнеса, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова 25 октября в интервью изданию «Левый берег».

Глава украинского минфина отметила, что законопроект о легализации игорного бизнеса доработан и передан в Раду.

По ее словам, доходы по данной статье могут составить от пяти до девяти млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что легализация игорного бизнеса на Украине может пополнить бюджет на 2,5−3 млрд гривен. Отметим, что легализация игорного бизнеса предусматривается проектом закона в сети пятизвездочных отелей.

Легализация игорного бизнеса принесёт Украине до $145 млн — Гончарук