Занзибар, Танзания, , 12:23 — REGNUM Министр торговли и промышленности Танзании Амина Салум Али порекомендовала Союзу предпринимателей, фермеров и мелких производителей Занзибара воспользоваться имеющимися возможностями рынка Восточноафриканского сообщества (ВАС) и вступить в торговлю со странами-членами организации.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, об этом министр заявила в ходе обсуждения с членами Союза стратегии использования инвестиционных возможностей в восточноафриканском регионе.

По ее словам, правительство Танзании готово сотрудничать с крупным, средним и малым бизнесом для развития торговых стратегий и поднятия уровня их продаж.

Также Салум Али отметила, что Министерство торговли и промышленности Танзании приложит все усилия для совместной работы над планами по производству качественной продукции с целью увеличения их конкурентоспособности на рынках стран Восточной Африки.

Кроме того, министр призвала Союз использовать рынки стран ВАС, экспортировать свои товары и услуги в ДРК, Судан и Мозамбик, чтобы повысить уровень торговли к июлю следующего года.