Додома, , 12:19 — REGNUM В опубликованном докладе Всемирного банка за 2019/20 год говорится, что Танзании улучшила некоторые из своих показателей и поднялась в списке легкости введения бизнеса на три строчки, по сравнению с предыдущим годом, с 144-го на 141-ое место.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, благодаря произошедшим улучшениям в экономике Танзания заняла четвертое место среди стран Восточной Африки после Руанды, Кении и Уганды.

Согласно докладу, Руанда заняла 29-ое место из 190 стран, что стало значительным улучшением, в предыдущем году восточноафриканское государство заняло 41-ое место. Кения стала 80-ой в списке, хотя в 2018 году занимала 61-ое место. Уганда смогла занять 127-ую строчку списка, Бурунди — 168-ую.

Как сообщается, Танзания смогла улучшить условия ведения бизнеса, в том числе избавилась от бюрократии, изменила некоторые законы, снизила отдельные налоги, препятствовавшие ведению бизнеса, а также активно вела борьбу с коррупцией.

В докладе также упоминаются 12 препятствий, с которыми сталкиваются бизнесмены в отдельной стране.

В Танзании среди них были отмечены такие препятствия, как условия для открытия бизнеса, получение разрешения на строительство, доступ к электроэнергии, регистрация продукции, обеспеченность инвесторов защитой, налоговые вычеты, импорт товаров из-за границы, заключение контрактов, наем персонала, а также соглашения между инвесторами и правительством.