Киев, , 12:41 — REGNUM Внешнеэкономический курс Украины неверный и ей необходимо переориентироваться на рынки стран СНГ, Латинской Америки и Азии. Об этом 24 октября в программе «Вечерний прайм» заявил доктор юридических наук, профессор Виталий Журавский в эфире телеканала 112 Украина.

Эксперт отметил, что уровень жизни на Украине, по сравнению с другими странами, по последним данным исследований, крайне низкий. И экономика Украины должна быть переориентирована.

«Курс государства неверный. Это курс на построение аграрно-сырьевого государства. Если сделать этот курс таким, то нас станет менее 20 млн. Если нас станет менее 20 млн, то поверьте мне, мы не удержим ту территорию, на которой мы находимся. Это очень опасно. Мы не сможем дальше функционировать в нынешних границах — нас будут разрывать соседи», — отметил ученый.

Юрист заявил, что возможность развивать торговлю со странами Запада для Украины весьма ограничены и Киеву не стоит пренебрегать рынками стран СНГ, в частности РФ.

«Нужно вернуться к тому периоду, когда Украина вышла мирным путем из СССР. Экономика была второй. И реализовать космическую отрасль, ракетостроение (это все у нас было), машиностроение, судостроение, приборостроение и искать новые рынки. Не отгораживаться каменной стеной от рынков СНГ и России, а находить там реализацию своей продукции. Потому, что если бы мы сейчас больше всего изготавливали продукции, то нас на рынки Запада никто не пускает. Квоты (торговля Украины с ЕС — ИА REGNUM) исчерпываются за считанные недели. У нас еще есть рынки какие? Латиноамериканские, азиатские… Там нужно работать. Там МИД должен работать и он не работает…», — отметил эксперт.

«Если бы мы пошли этим путем, то только в следующем году мы могли дополнительно к бюджету добавить 35 млрд долларов США», — подытожил ученый.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным последних исследований, покупательная способность граждан Украины является самой низкой в Европе.

Покупательная способность украинцев осталась самой низкой в Европе — GfK