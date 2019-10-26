Москва, , 11:25 — REGNUM Министерство транспорта России намерено выделить авиакомпаниям 23 млрд. рублей из Резервного фонда в качестве компенсации за рост цен на керосин в 2018 году. Эксперты считают, что это не поможет заморозить рост цен на билеты, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

По плану ведомства, компенсации будут назначены 34 авиакомпаниям пропорционально их тратам на топливо на внутренних рейсах. Больше всего внутренних перевозок совершили авиакомпании Utair и S7. Такие компании, как AzurAir, RoyalFlightи Ifly могут не получить компенсации из-за того, что они выполняют много чартерных рейсов по туристическим маршрутам.

Эксперты полагают, что такие суммы не помогут изменить ситуацию на рынке и остановить рост цен билетов (к концу году ожидают удорожание примерно на 10%). Главный редактор информационного портала avia.ru Роман Гусаров отметил, что общие потери отрасли в год превышают 200 млрд. рублей, большая часть из которых — из-за высокой стоимости топлива, так что субсидии в 23 млрд. рублей будут иметь весьма ограниченный и несущественный эффект.