Северодонецк, ЛНР, , 11:09 — REGNUM Потери подконтрольной Киеву части Луганской Народной Республики от экономической блокады Украиной Донбасса составили около 2,2 млрд гривен и должны быть компенсированы из государственного бюджета. Об этом заявил председатель оккупационной государственной администрации на подконтрольной Киеву части ЛНР Виталий Комарницкий в Северодонецке во время выездного заседания комитета Рады по вопросам прав человека и реинтеграции, сообщает 25 октября украинский ресурс Hromadske.

Глава оккупационной администрации отметил, что в 2017 году регион потерял от прекращения торговли с Донбассом 600−620 млн гривен, в 2018 году — 750 млн гривен, а в текущем году предполагаемая потеря составит 800−812 млн гривен. Суммируя эти цифры, Комарницкий заявил, что за три года оккупированная территория ЛНР недополучила 2,2 млрд гривен и эта сумма должна быть компенсирована «из государственного бюджета».

ИА REGNUM напоминает, что официально Киев прекратил торговлю с неконтролируемой Украиной территорией Донбасса в 2017 году.

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