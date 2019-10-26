Киев, , 11:06 — REGNUM Долги по заработной плате перед жителями Киева по состоянию на октябрь составили 185,8 млн. гривен. Об этом со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Марины Хонды 25 октября сообщает Украинский бизнес ресурс.

Председатель КГГА отметила, что задолженность по зарплате отсутствует только перед работниками бюджетной сферы и коммунальных предприятий.

Чиновник сообщила, что по сравнению с предыдущим месяцем, рост задолженности в украинской столице составил 8,2 млн гривен и «согласно предварительным статистическим данным на 01.10.2019, составил 185, 8 млн грн». Задолжали своим работникам заработную плату на 40 предприятиях государственного сектора и 32 предприятиях негосударственного сектора.

Примечательно, что среди предприятий государственного сектора, крупнейшим должником по зарплатам были названы предприятия, входящие в государственный концерн «Укроборонпром». Это «НИИ «Квант», Завод «Маяк», НИИ гидроприборов, Завод «Буревестник», КБ «Артиллерийское вооружение» и Киевский бронетанковый завод.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Житомирской области учителя перекрыли трассу международного значения, требуя выплатить задолженность по заработной плате.

На Украине учителя перекрыли автотрассу, требуя выплатить долг по зарплате