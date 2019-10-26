Афины , , 10:59 — REGNUM 25 октября в ходе встречи с Греческим обществом экспортеров в Салониках премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести отличия в маркировке товаров из Северной Македонии и греческой Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, для того, чтобы потребитель смог отличить македонский продукт от греческого, Мицотакис намерен предложить наносить на товары из греческой Македонии маркер «Makedonia», в то время как македонские товары будут по-прежнему носить маркировку «Macedonia».

Напомним, в тот же день президент Стево Пендаровски заявил, что Северная Македония не станет использовать новое название страны во внешней и внутренней корреспонденции до тех пор, пока Брюссель не начнет переговоры о вступлении страны в ЕС.

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