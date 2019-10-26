Скопье, , 10:58 — REGNUM В 2018 году эмиграция населения причинила экономике Северной Македонии ущерб, оцениваемый в 333 миллиона евро (примерно 23,6 миллиарда рублей) или 3,1% ВВП страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, к такому выводу пришли эксперты из «Вестминстерского фонда за демократию» и «Института развития и инноваций», согласно подсчетам которых каждый трудоспособный эмигрант увозит с собой около 15,850 евро, которые могли стать частью ВВП страны.

Также эмиграция наносит убытки стране и в сфере образования. Помимо того, что она приводит к потере квалифицированных кадров, из 502 миллионов евро (примерно 35,5 миллиарда рублей), инвестированных в образование в 2018 году, от 116 до 433 (от 8,2 до 30,68 миллиарда рублей) будет вывезено вместе с эмигрантами (результат подсчетов зависит от уровня образования). Так, обучение врача в среднем стоит около 48 тысяч евро.

Правда, отмечается, что в 2018 переводы мигрантов на родину составили 2% ВВП или 200 миллионов евро (примерно 14,17 миллиарда рублей).

В среднем каждый год из Македонии эмигрирует 23 тысячи человек. В последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа мигрантов.

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