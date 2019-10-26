Сантьяго, , 06:29 — REGNUM Ущерб от продолжающихся в Чили акций протеста и беспорядков составил уже не менее $1,4 млрд. Об этом сообщает Торговая палата Сантьяго.

Отмечается, что из этой суммы более $900 млн составили потери от краж, поджогов и разрушений. Всего за время протестов пострадали более 25 тысяч торговых помещений по всей стране.

Напомним, акции протеста граждан, недовольных социально-экономической ситуацией, продолжаются в Чили с начала октября. Начавшись с мирного митинга против повышения тарифов на проезд в метро, к 18 октября они переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых погибли уже около 20 человек.

В пятницу, 25 октября, на митинг в столице страны Сантьяго вышли около миллиона протестующих.

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