Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.

Microsoft (сс) Mike Mozart

Сообщается, что по итогам конкурса Microsoft удалось обойти своего соперника — другого американского IT-гиганта Amazon. Теперь корпорация займется созданием облачной инфраструктуры Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud (JEDI) для минобороны США. Ряд компаний, принимавших участие в конкурсе, тем не менее оказались недовольны. Их представители считают, что благодаря этому контракту Microsoft получит преимущество при конкурсах на дополнительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа американская корпорация General Dynamics от министерства обороны США контракт на сумму в $7,6 млрд. Компания примет участие в создании информационной системы DEOS (Defence Enterprise Office Solutions — DEOS), которая должна заменить устаревшее программное обеспечение для офисов американского военного ведомства.

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