Вашингтон, 26 октября 2019, 03:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении действия ряда положений соглашения с Украиной о беспошлинной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Отменить приостановку соглашения о беспошлинной торговле с Украиной согласно генеральной системе преференций в отношении ряда украинских товаров», — говорится в обнародованном документе.
Отмечается, что данное решение Дональд Трамп принял, посчитав, что Украина «обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности», добившись прогресса в данном направлении.
Напомним, в мае 2018 года 155 наименований украинской продукции были исключены из Единой системы тарифных преференций США. Данный шаг был аргументировал недостаточной, по мнению Вашингтона, защитой интеллектуальных прав на Украине.