Сеул, , 07:56 — REGNUM 25 октября Эквадор официально присоединился к Глобальному институту зелёного роста, находящемуся в столице Республики Корея Сеуле. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Страна стала членом Института сразу после того, как Временный поверенный в делах Эквадора в Республике Корея Джонни Рейносо отдал документ о присоединении на хранение в Генеральную Ассамблею государств — главный орган Института.

Присоединение Эквадора к Институту поприветствовал руководитель организации, бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун.

Рейносо, в свою очередь, подчеркнул приверженность эквадорского правительства идеям и принципам устойчивого развития.

Глобальный институт зелёного роста был создан в 2012 году. Его штаб-квартира находится в Сеуле. Целью данной международной организации является стимулирование и поддержание всеобъемлющего устойчивого экономического роста в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.