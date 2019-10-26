Рига, , 00:29 — REGNUM В октябре начинается новый этап в процессе самоликвидации латвийского банка ABLV — пишет портал LSM.

Согласно закону о кредитных учреждениях банк планирует начать возвращать средства признанным согласно методологии утверждённой ФКТК (Комиссия по делам финансовых рынков и капиталу), кредиторам второй очереди. Речь о физических лицах, малом и среднем бизнесе.

Всего банком зарегистрировано 865 кредитора и признаны обоснованными их требования на сумму 347 млн евро. Методологию возврата средств клиентам разработала группа международных консультантов аудиторской компании Ernst & Young из пяти государств, включая США.

Проверка обоснованности требований клиентов состоит из трёх пунктов:

1. Идентификации настоящего бенефициара, анализ источника происхождения средств, проверка — не является ли лицо политически значимой персоной.

2. Анализ всех операций кредитора и связанных с ним партнёров — платежей, или сделок с финансовыми инструментами.

3. Не находятся ли кредиторы и связанные с ним компании партнёров в санкционных списках, не являются ли они нарушителями режима санкций

В конце сентября активы ABLV составляли 2,36 млрд евро. Планируется, что в первой половине 2020 года банк вернёт более, чем 2000 кредиторов 1,5 млрд евро. Деятельность банка была остановлена после санкций со стороны FinCEN подразделения Минфина США и обвинений в отмывание средств и содействию финансирования терроризма. Банк обвинения США отвергает и пытается оспорить их в судебном порядке.