Тирасполь, , 00:24 — REGNUM Судьба транзита российского газа и его поставок в ПМР зависит от руководства России и Украины, а не Приднестровья и Молдавии. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с жителями Каменского района, передает ИА REGNUM.

Вадим Красносельский пообщался с представителями местных органов власти и руководителями муниципальных предприятий Каменского района President.gospmr.org

«Мы ждем решения вопроса и надеемся, что между Российской Федерацией и Украиной восстановятся прагматичные экономические взаимоотношения и транзит газа будет сохранен. Есть большая доля вероятности, что так оно и будет», — сказал Красносельский.

Он также проинформировал о поступившем на рассмотрение Верховного совета ПМР блоке законопроектов, их цель — «стабилизировать и документально зафиксировать положение Приднестровья в газотранспортной сфере». Предусматривается разделение системы на три составляющие: транзит, поставку, распределение.

Говоря о ценах на газ, президент ПМР подчеркнул, что тарифы для физических лиц и социально значимых учреждений сохраняются, а для юридических предусмотрено с нового года 10%-е повышение цены.