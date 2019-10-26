Москва, , 00:23 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что Центробанку не следует понижать ключевую ставку ниже уровня в 3%. Об этом он заявил 25 октября в интервью РБК.

По словам министра, в случае если указанного уровня будет недостаточно для стимулирования экономики, лучшим вариантом будет «пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит».

Доводить ситуацию до нулевой ставки Центробанка «в принципе ни в одной экономике не нужно», а идеальным вариантом является понижение ставки до уровня инфляции или чуть ниже её, подчеркнул Орешкин.

Он отметил, что нулевые ставки приводят к нарастанию дисбалансов в обществе, поскольку увеличивают стоимость активов, которые сосредоточены в первую очередь у богатой части населения.

«А вот это расслоение, я считаю, экономически вредно, и понятно, что оно политически несёт очень большие риски», — сказал глава Минэкономразвития.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 6,5% годовых.

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