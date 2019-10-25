Ханты-Мансийск, , 21:11 — REGNUM В Ханты-Мансийске предприниматели выступили против повышения отчислений по налогу на имущество, взимаемому с коммерческой недвижимости. Большинство бизнесменов столицы Югры получили уведомления из налоговой инспекции, в которых значились новые суммы — кратно выросшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Налог на недвижимость Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего по Ханты-Мансийску в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, а налог 2%, на сегодня попали 783 объекта коммерческой недвижимости. Примерно у 60% из Перечня имущественный налог вырос в разы. У некоторых бизнесменов до одного миллиона рублей. А ведь ранее они платили по ставке 0,1% от кадастровой стоимости.

Представители Центра имущественных отношений сообщили на встрече с предпринимателями, что у них есть способы избежать высоких налогов. Во-первых, уже был установлен период, когда правообладатели объектов могли предоставить декларации о фактических характеристиках своей собственности. Но предприниматели Ханты-Мансийска ни одной декларации не предоставили. Во-вторых, в любой момент можно обратиться в Центр, чтобы уточнить, оспорить результаты кадастровой оценки. По Ханты-Мансийску ведутся споры лишь по 12 объектам. Третий способ добиться правды — это суд. В Тюмени уже сложилась положительная практика судебных решений, где первоначальная кадастровая оценка недвижимости снижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штаб ОНФ в Югре уже поднимал вопрос высоких имущественных налогов на коммерческую недвижимость и предложил правительству Югры установить льготы по данному виду налога для сохранения малого и среднего бизнеса.

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