Челябинск, , 21:07 — REGNUM В Челябинске управление ФАС проверит добросовестность рекламы ООО «Солнечный свет», которое продаёт ювелирные украшения под брендом Sunlight. Один из бизнесменов считает, что информация о распродажах товаров по сниженным ценам в связи с закрытием магазинов является недостоверной, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Грибков Сергей Иванович. В лавке.1882

Предприниматель считает, что реального снижения стоимости изделий не произошло. Также на сайте nalog.ru нет сведений о ликвидации ООО.

Бизнесмен полагает, что «ликвидационные» акции фирмы повлекут за собой результат, аналогичный тому, который даёт маркетинговое продвижение товаров. В УФАС обещают изучить действия ООО. Решение о возбуждении дела или об отказе примут в течение месяца.