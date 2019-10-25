Казань, , 20:52 — REGNUM В пятницу, 25 октября прошла встреча победителей конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — с одним из наставников конкурса — главой Татарии Рустамом Миннихановым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус».

Встреча победителей конкурса «Лидеры России» с Рустамом Миннихановым Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Встреча прошла в городе Иннополис (технопарк имени А.С. Попова). В начале встречи представители руководства клуба сообщили, что при проведении опроса среди победителей конкурса «Лидеры России» выяснилось, что большинство голосов было отдано за встречу с главой Татарии Рустамом Миннихановым. В Татарию прибыли 29 победителей конкурса «Лидеры России» (в том числе 4 победителя от Татарии).

«Было несколько неожиданным, когда мне сообщили, что у победителей конкурса «Лидеры России» есть желание встретиться. Я согласился. Для меня это большая честь. Спасибо, что заинтересовались моей персоной, и у нас есть возможность пообщаться», — сказал Рустам Минниханов на встрече.

В ходе встречи с «Лидерами России» Рустам Минниханов поделился своим видением развития Татарии на ближайшие десять лет, рассказал о диверсификации экономики и социальной сферы, привлечении инвестиций в регион, внедрении внутренних цифровых решений, в том числе концепции «Умный город».

«Если говорить об изменениях, которые произошли за несколько лет, то, наверное, надо исходить из того, что республика имела хороший базис. То есть мощную нефтяную базу, нефтехимическую, развивались машиностроение, кораблестроение, агропромышленный комплекс. Татарстан всегда имел хороший товарный потенциал», — рассказал Рустам Минниханов.

По мнению одного из участников встречи, советника губернатора Новгородской области Дмитрия Афанасьева, победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019, ценность «Завтрака с наставником» заключается в возможности, не только поделиться идеями проектов в кругу победителей конкурса «Лидеры России», но и выслушать мысли от управленцев высшего звена, таких, как Рустам Минниханов.

«Его энергетика и масштабность позволяет нам, как будущим или текущим управленцам, увидеть широту взглядов и получить возможность домысливать будущее, а не думать только сиюминутными интересами. Развитие и инновации, которые мы видим в «Иннополисе», городе высоких технологий в Республике Татарстан, позволяют понять внутреннее состояние людей, которые руководят этим процессом. Чтобы сдвинуть такой мощный механизм, как «Иннополис», «Камаз», «Татнефть», нужно обладать высокими компетенциями в области управления, понимания людей, специализации и агрегирование этих вещей — очень важная составляющая», — отметил Дмитрий Афанасьев.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 94 ведущих управленца страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.

«Мне кажется, востребованность таких встреч огромная. После окончания конкурса «Лидеры России» и определения победителей, всем участникам хочется продолжения, востребованности их проектов и идей. Посредством таких встреч и перенимания опыта более опытных коллег, таких как, Рустам Минниханов, появляется понимание того, как осуществить свои задумки и оказать максимальное влияние на развитие страны. Для наставников обратная связь также важна. Руководители высоко уровня узнают, на что сейчас обращает внимание подрастающее поколение управленцев, и это общение расширяет границы, в том числе, для них. Следующая встреча «Завтрак с наставником» уже запланирована с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым. Определен целый ряд встреч до конца этого года. Для наставников это очень интересный формат взаимодействия и сейчас они начинают инициировать сами эти встречи. А Клуб «Эльбрус» — это экосистема единомышленников, которая дает возможность победителям конкурса «Лидеры России» общаться с наставниками и обогащать друг друга в рамках таких проектов», — прокомментировал Олег Жданеев, лидер проекта «Завтрак с наставником», руководитель дирекции технологий в ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго России.