Москва, , 20:52 — REGNUM Компания South Stream подтвердила информацию об аресте своих акций судом Амстердама по иску украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз». Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба компании.

Газопровод «Турецкий поток» Turkstream.info

Известно, что компания South Stream Transport B.V. является дочерней структурой российского публичного акционерного общества «Газпром». Акции компании принадлежат ООО «Газпром трансгаз Краснодар». South Stream занимается строительством газопровода «Турецкий поток».

Арест акций South Stream был инициирован «Нафтогазом» в очередной раз в попытке взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд, которые были присуждены украинской компании Стокгольмским арбитражем после многолетнего спора. Но это решение было обжаловано «Газпромом» и его исполнение приостановлено, тем не менее Киев все равно пытается его исполнить путем захвата активов «Газпрома» за рубежом.

В South Stream отметили, что арест акций никак не повлияет на строительство «Турецкого потока», и газопровод будет достроен до конца 2019 года.