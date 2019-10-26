Копенгаген, , 10:33 — REGNUM После первых девяти месяцев 2019 года датское отделение PostNord потеряло 11,8 млн долларов. Несмотря на отрицательный баланс, компания все же улучшила свой результат по сравнению с тем же периодом предыдущего года, когда PostNord в Дании потеряла 45,5 млн долларов.

Директор датского отделения компании в связи с этим заявил: «Мы очень рады достигнутым результатам. Мы радуемся, разумеется, не отрицательному балансу, а тому, что смогли заметно улучшить ситуацию». В целом, сама почтовая фирма PostNord сумела исправить свое положение: в 2018 году компания заработала 37, 2 млн долларов, хотя еще в прошлом году была убыточной. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

За последние годы число сотрудников PostNord в Дании сократилось с 10 до 6 тысяч.