Мехико, , 10:23 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор охарактеризовал пришедший на смену Североамериканскому договору о свободной торговле (NAFTA) договор USMCA (по первым буквам названий стран-участниц: США, Мексика, Канада) выгодным для национальной экономики. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Экономическая интеграция этих трёх стран будет способствовать притоку иностранных инвестиций», — обозначил глава государства.

Лопес Обрадор назвал договор «хорошим соглашением для всех трёх стран» и подчеркнул амбициозность планов трёхстороннего обмена в области окружающей среды.

USMCA — это обновлённая версия Североамериканского договора о свободной торговле (NAFTA), вступившего в силу в 1994 году.