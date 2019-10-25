Москва, , 19:55 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение об установлении зоны свободной торговли с Сербией. Церемония подписания состоялась сегодня, 25 октября, в Москве в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

Подпись под соглашением поставили премьер-министр Сербии Ана Брнабич, премьер-министры стран ЕАЭС и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Данное торговое соглашение призвано гармонизировать условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, с которой у этих стран уже есть двусторонние соглашения о свободной торговле. Общее соглашение создает аналогичный режим для армянских и киргизских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.