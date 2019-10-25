Казань, , 19:16 — REGNUM Интернет-ритейлер Ozon открыл первый в России логистический хаб для замозанятых и предпринимателей на территории Татарии. В системе зарегистрированы более 200 предпринимателей республики, сообщили ИА REGNUM в минэкономики региона.

Кроме того, компания разработала специальную онлайн-платформу для самозанятых. Программа уже работает с предпринимателями Татарии, которые осуществляют доставку товаров, теперь к ней смогут присоединится и производители.

По мнению главы министерства Фарида Абдулганиева, программа поможет самозанятым республики лучше интегрироваться в создаваемую экосистему онлайн-торговли, предоставит предпринимателям новые рынки сбыта.

«Сейчас 9 из 10 продавцов в регионах ограничены своим регионом или городом в связи с тем, что логистика слишком дорогая и сложная», — заметил министр и добавил, что теперь предприниматели смогут сконцентрироваться на качестве производимого товара и расширении ассортимента. Ozon обеспечивает доставку в 6,5 тыс. населенных пунктов РФ, а также в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотными регионами, где действует особый налоговый режим для самозанятых, являются Москва, Московская область, Калужская область и Татария. До настоящего момента в Татарии самозанятыми зарегистрировались более 37 тыс. человек. В минэкономики отмечали, что сумма налоговых поступлений от этой категории плательщиков превысила 50 млн рублей. Между тем, около 300 тыс. человек продолжают вести экономическую деятельность в «серой» зоне. Из всех самозанятых ранее 83% не занимались предпринимательством и налоги не платили.