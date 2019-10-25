Саранск, , 18:41 — REGNUM В отношении ООО «Лисма» (Саранск) введена процедура наблюдения до 18 февраля 2020 года. Арбитражный суд Мордовии признал обоснованным заявление кредиторов о признании крупнейшего в России производителя источников света несостоятельным (банкротом), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

В качестве кредиторов предприятия указаны ООО «СаваТранс», ООО «СтройАвтоТрейд», общая сумма исковых требований которых превышает 1,282 млн рублей. Оба кредитора заменены на правопреемника ООО «Торгово-закупочная компания «Лисма», которое и подало иск о признании банкротом.

«Представитель должника факт наличия задолженности не отрицал, указал, что ввиду сложного финансового положения, сложившегося на предприятии, возможность погашения задолженности отсутствует», — говорится в документах суда.

Арбитражным управляющим назначен Павел Фоминов — член саморегулируемой организации Ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия» с размер вознаграждения 30 тыс. рублей в месяц.

ИА REGNUM напоминает, ООО «Лисма» является одним из флагманов кластера Мордовии «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» и крупнейшим производителем источников света в России и СНГ. Компания осуществляет полный производственный цикл — от изготовления полуфабрикатов и комплектующих до сборки готовых источников света. «Лисма» выпускает более 300 наименований источников света, в числе которых лампы светодиодные, натриевые, металлогалогенные, ртутные, галогенные, накаливания общего и специального назначения. Около 15% производимой предприятием продукции отправляется на экспорт. В частности, сообщалось, что компания поставляет в Иран полуфабрикаты из стекла для производства газоразрядных ламп. Затем был заключен контракт на поставку в Китай стеклянной колбы для изготовления светодиодных ламп.