Москва, , 18:38 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines, более известная как «Сибирь», собирается зимой открыть прямые рейсы из Москвы в Женеву, сообщает информационный портал Travel.ru.

Ожидается, что рейсы будут запущены 17 декабря и будут осуществляться четыре раза в неделю по гибкому графику. Авиаперевозчик пока не дал никакой информации о том, сохранится ли это расписание на летнее время — пока речь идет лишь о горнолыжном сезоне — с 17 декабря по 28 марта. S7 Airlines — одна из немногих авиакомпаний, с которой путешественники могут перевозить горнолыжное снаряжение (общим весом до 23 килограммов) бесплатно при любом тарифе.

Рейсы будет выполнять самолет Boeing737, минимальная цена билета туда-обратно без включенного багажа и выбора места (но провоз горнолыжного снаряжения отдельно оплачивать не нужно) составит 17 184 рубля, с багажом и выбором места — 22 189 рублей. Планируется, что путешественники смогут воспользоваться новым предложением по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.