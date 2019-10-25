Москва, , 18:46 — REGNUM Гарантированный пенсионный продукт не спасет пенсионную систему РФ — для того, чтобы она работала необходимы кардинальные изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Правительство готово вынести на общественное обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений, который вводит в РФ «гарантированный пенсионный продукт». Речь о том, чтобы граждане самостоятельно формировали накопительную часть пенсии и направляли пенсионные взносы на эти цели добровольно.

«Идет целая серия предложений о том, чтобы как-то спасти накопительно-страховую систему, причем без существенного изменения ее сущности. И накопительную часть замораживают, и пенсионный возраст повысили и теперь предлагают новую систему гарантированного пенсионного продукта, перекладывая часть затрат на граждан. Это говорит о том, что правительство проявляет непонятное упорство в попытках сохранить накопительно-страховую систему, которая в нашей стране просто работать не может и никакие примочки спасти ее не могут», — заявил Емельянов.

По его словам, в РФ необходимо перейти к системе полноценной солидарности поколений и выплачивать пенсии из бюджета, поскольку доходы большинства населения не позволяют им самостоятельно формировать даже часть пенсии.

«Когда есть высокодоходные рабочие места и у населения высокий доход, то тогда может быть понятна и оправдана накопительно-страховая система, в том числе тот самый продукт, на который сейчас уповает правительство. Если доходы маленькие, то и отчисления будут в любом случае маленькие — хоть при нынешней системе, хоть при ее модернизации. Единственный выход — переход к традиционной системе солидарности поколений и выплат пенсий из бюджета, как это происходит во многих странах», — считает Емельянов.

Он подчеркивает, что фракция «Справедливой России» не будет поддерживать такую инициативу — так же, как фракция отказалась голосовать за закон об изменениях параметров пенсионного законодательства, направленного на повышение пенсионного возраста для граждан РФ.

«Мы считаем, что пенсионную систему надо радикально менять. Любой шаг, подобный этому предложению правительства, просто меняет суть и наносит ущерб гражданам», — уверен Емельянов.