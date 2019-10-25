Курган, , 18:31 — REGNUM В 2020 году бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области составит около 12,8 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году, на 569 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Увеличению подлежит финансирование онкологической медпомощи, которое составит 1,46 млрд рублей. За счёт возврата средств за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам других субъектов РФ в медицинских организациях Курганской области, планируется привлечь 700 млн рублей.

Отмечается, что губернатора Зауралья Вадима Шумкова смутили 2 млрд рублей на коммунальные расходы в бюджете ТФОМС 2020 года.

«Это колоссальные деньги, — заявил он. — Если часть этих денег направить на медикаменты, население бы нам сказало спасибо».