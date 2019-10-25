Токио, , 18:28 — REGNUM Японская биотехнологическая компания Spiber и известный дистрибьютер The North Face в Японии Goldwin продемонстрировали первую в мире куртку, созданную из синтетического паучьего шелка. Об этом сообщает Buro 24/7.

Дизайнеры говорят об особых свойствах волокна, созданного на основе паучьего шелка: ткань одновременно и упругая, и прочная. На сегодня было выпущено всего 50 инновационных моделей.

Однако Spiber планирует открытие завода по производству паучьего шелка в Таиланде уже к 2021 году. Он должен быть в 100 раз больше действующей сейчас фабрики в Японии, что позволит стать данной технологии более массовой.