Аддис-Абеба, , 10:15 — REGNUM Комиссия Африканского союза (АС) настоятельно призвала государства-члены и заинтересованные стороны ускорить усилия по ликвидации голода в Африке к 2025 году. В Аддис-Абебе состоялась третья сессия министерского сегмента Специализированного технического комитета АС по сельскому хозяйству, развитию сельских районов, водным ресурсам и окружающей среде. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В своем вступительном слове комиссар Комиссии АС по сельскому хозяйству Хосефа Сако заявила, что африканские страны должны взять на себя более активное политическое обязательство покончить с голодом на всем континенте. По ее словам, призыв заключается в том, чтобы «обеспечить продовольственную безопасность, искоренить голод и сократить хроническое недоедание в Африке».

Африканские лидеры и заинтересованные стороны вновь призвали к действиям по искоренению голода к 2025 году в январе 2019 года в ходе форума высокого уровня, проведенного в кулуарах 30-й очередной сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.

Сако отметила, что «двухгодичный обзорный отчет информирует всех о плохой работе нашего континента в этом направлении. Итак, нам действительно нужно ускорить движение вперед к искоренению нищеты». Однако она подчеркнула, что эти планы и проекты сталкиваются с рядом препятствий, в частности: нехватка средств и недостаток потенциала государств-членов.

Комиссар проинформировала СМИ, что главной задачей АС является повышение производительности, поскольку производительность в Африке самая низкая по сравнению с другими континентами мира.