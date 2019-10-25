Курган, , 18:12 — REGNUM В правительстве Курганской области 25 октября рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на 2020 — 2024 годы. В планировании был сделан акцент на рост доходов населения, создание новых рабочих мест, индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Согласно прогнозу, до 2024 года объём валового регионального продукта в Курганской области относительно 2019 года возрастёт на 8,9%. Промышленное производство — на 14,6%. Прирост продукции сельского хозяйства к 2024 году составит 9,5 млрд рублей и достигнет 47,3 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал вырастут относительно 2019 года на 25%. Номинальная заработная плата работников организаций тоже будет расти.

«Граждане скептически относятся к прогнозам, они хотят увидеть, что изменится в их кошельках. Поэтому прогнозы должны формироваться и корректироваться, исходя из ежеквартальных отчетов по их исполнению», — резюмировал губернатор курганской области Вадим Шумков, заслушав прогнозный план.