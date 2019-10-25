Аддис-Абеба, , 18:11 — REGNUM Эфиопия и Ирландия подписали соглашение о финансировании Программы обеспечения безопасности труда (PSNP-4) на сумму в 10 миллионов евро. Соответствующее соглашение подписали государственный министр финансов Эфиопии Адмасу Небебе и глава по сотрудничеству правительства Ирландии Патрик МакМанус. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Соглашение о финансировании направлено на повышение уровня жизни домохозяйств, находящихся в уязвимом и небезопасном положении, увеличение их устойчивости к потрясениям, недостаткам продовольственной безопасности и нехватке питания.

Программа PSNP-4 будет инкорпорирована в национальную политику правительства Эфиопии, включая политику социальной защиты, национальную программу питания, устойчивость к изменению климата, план создания зеленой экономики и политику управления рисками стихийных бедствий. Программа PSNP-4 действует с 2015 по 2020 год, и подписанное соглашение рассчитано на работу в 2019/2020 годах.

Программа «Продуктивная сеть безопасности» развивалась в 2004 году благодаря интенсивному процессу сотрудничества между Эфиопией и совместной группой доноров, включая программу «Ирландская помощь». В 2005 году Эфиопия начала реализацию программы, ориентированной на помощь жителям «небезопасных» регионов Эфиопии — Амхара, Тыграй, Оромия и Регион южных народов.