Кострома, 25 октября 2019, 17:42 — REGNUM Сельхозпредприятия Костромской области получили 11 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень», — сообщает Smi44.
Свою продукцию представляли в Москве 1500 предприятий из 50 регионов России и 17 других стран. Костромской «Племзавод Караваево» получил золотую медаль за развитие племенного и товарного животноводства.
Костромская компания «Шувалово» заняла первое место благодаря производству телячьей колбасы и молочных сосисок. Также были отмечены костромские хлеб, квас и пиво.