Курган, , 17:40 — REGNUM В правительстве Курганской области подготовили проект бюджета на 2020 год с учётом роста собственных доходов на 14%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В 2020 году доходы бюджета Зауралья составят 43,824 млрд рублей, на 3,6% больше, чем в основном финансовом документе региона 2019 года. Расходы предполагаются не более 46 млрд рублей. Дефицит сопоставим с уровнем 2019 года — 2,2 млрд рублей.

Начальник финансового управления Константин Ермаков сообщает, что более 8 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов. Бюджет сохраняет социальную направленность и на выплаты на поддержку населения предусматривается 6,54 млрд рублей. Муниципалитеты получат 16,395 млрд рублей.

Проект бюджета будет внесён в областную думу для детального рассмотрения.