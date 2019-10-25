Кострома, , 17:36 — REGNUM Глава администрации Костромы Алексей Смирнов проверил подготовку техники в МКУ «Дорожное хозяйство» к зиме, — сообщает пресс-служба города.

Зимой на улицах Костромы будут работать 70 машин. Это малые тракторы для уборки снега на тротуарах и площадях, лаповые погрузчики, грузовые автомобили, 20 комбинированных дорожных машин для расчистки основных городских магистралей, девять единиц тяжёлой техники.

На зиму заготовлено более 25 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Для расчистки от снега второстепенных улиц традиционно будут привлекаться подрядчики.

«Техника исправна, смеси для посыпки хватит на сезон», — заверил Алексей Смирнов.